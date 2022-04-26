Сбившему девушку в Москве водителю Lamborghini запретили управлять автомобилем

Фото: Пресс-служба Таганского суда

Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сыну вице-президента компании «Ташир» Эдгару Эвояну, который за рулем иномарки сбил девушку на самокате. Об этом во вторник, 26 апреля, «ВМ» сообщили в пресс-службе суда.

— 26 апреля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в виде запрета управления автомобилем и иным транспортным средством в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» Эвояна Эдгара Артаковича, — говорится в сообщении.

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ДТП произошло в ночь на 24 апреля. Молодой человек, управляя автомобилем Lamborghini Huracan, на Пресненской набережной сбил 19-летнюю девушку на электросамокате.

Инцидент случился на регулируемом пешеходном переходе, когда девушка пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. У пострадавшей были диагностированы рваные раны, ушибы и переломы.

После происшествия ее доставили в больницу имени С. П. Боткина. Вскоре Эвояна задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы.

26 апреля в столичном районе Соколиная Гора под колеса автомобиля «Форд» попала возвращавшаяся со школы 10-летняя девочка, которая на самокате пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом таза».