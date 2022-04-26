«Думали, что уже нет в живых»: Джамшута из «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных

Кадр из сериала «Наша Russia», 2006

Актера Валерия Магдьяша, который известен по роли Джамшута в сериале «Наша Russia», нашли в приюте для бездомных.

После того как артист продал квартиру, а полученные деньги решил вложить в бизнес, по дороге в банк его настигли грабители и ударили арматурой по голове. Актер впал в кому и перенес четыре операции.

От такого удара Магдьяш не смог оправиться: он пристрастился к алкоголю, а также гулял и дебоширил. Неравнодушные люди обратились за помощью к общественному деятелю Валерию Файкину.

Когда тот приехал в квартиру Магдьяша, то увидел там грязь, пустые бутылки и мусор. После этого бывшую звезду юмористического шоу перевезли в приют для бездомных под Пятигорском, где он смог встать на ноги, осознать свои ошибки и даже найти в себе силы давать концерты.

— Искренне думали, что тебя уже нет в живых. Мы больше десяти лет назад служили в Театре Джигарханяна. Ходили слухи, что Валера уже умер. Когда мне сказали, что он жив и в такой ситуации, я не поверил, — сообщил один из друзей артиста.

Однако Магдьяша тревожила потеря связи с семьей. Его старшая дочь живет за рубежом, а младшая — в Санкт-Петербурге, передает StarHit.

До этого стало известно, что участник шоу «Дом-2» Илья Григоренко, который на проекте был в отношениях с Аленой Ашмариной, стал бездомным: он ночует в переходах и живет на подаяния.