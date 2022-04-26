Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Думали, что уже нет в живых»: Джамшута из «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных

Лейла Алиева

Общество
«Думали, что уже нет в живых»: Джамшута из «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных
Кадр из сериала «Наша Russia», 2006

Актера Валерия Магдьяша, который известен по роли Джамшута в сериале «Наша Russia», нашли в приюте для бездомных.

После того как артист продал квартиру, а полученные деньги решил вложить в бизнес, по дороге в банк его настигли грабители и ударили арматурой по голове. Актер впал в кому и перенес четыре операции.

От такого удара Магдьяш не смог оправиться: он пристрастился к алкоголю, а также гулял и дебоширил. Неравнодушные люди обратились за помощью к общественному деятелю Валерию Файкину.

Когда тот приехал в квартиру Магдьяша, то увидел там грязь, пустые бутылки и мусор. После этого бывшую звезду юмористического шоу перевезли в приют для бездомных под Пятигорском, где он смог встать на ноги, осознать свои ошибки и даже найти в себе силы давать концерты.

— Искренне думали, что тебя уже нет в живых. Мы больше десяти лет назад служили в Театре Джигарханяна. Ходили слухи, что Валера уже умер. Когда мне сказали, что он жив и в такой ситуации, я не поверил, — сообщил один из друзей артиста.

Однако Магдьяша тревожила потеря связи с семьей. Его старшая дочь живет за рубежом, а младшая — в Санкт-Петербурге, передает StarHit.

До этого стало известно, что участник шоу «Дом-2» Илья Григоренко, который на проекте был в отношениях с Аленой Ашмариной, стал бездомным: он ночует в переходах и живет на подаяния.

Шоу-бизнес приют для бездомных Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте