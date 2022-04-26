Минобороны сообщило об уничтожении 33 военных объектов Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за прошедший день уничтожили 33 украинских военных объекта и до 200 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 26 апреля.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, — сказал генерал.

По словам Конашенкова, российскими средствами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина. Кроме того, был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар, говорится в сообщении.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.