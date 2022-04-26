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Скороходы природы: на природных территориях пройдут открытые мастер-классы

Анастасия Колоскова

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Скороходы природы: на природных территориях пройдут открытые мастер-классы
Фото: Официальный портал мэра Москвы

В мае в рамках экологического марафона прокуратуры города Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы состоятся более 10 бесплатных занятий по скандинавской ходьбе.

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» на природных территориях столицы проведут занятия по скандинавской ходьбе, сочетающие спорт и экологическое просвещение. Бесплатные открытые уроки будут проходить в мае по субботам: 7, 14, 21 и 28 мая.

Жители смогут приятно провести время и освоить навыки скандинавской ходьбы, изучив под руководством специалистов Мосприроды правильные движения. Также участники узнают больше о флоре и фауне природных территорий и особенностях ландшафта. Во время прогулки скандинавским шагом участники занятий смогут насладиться пением птиц, а может, даже встретить обитателей природных территорий.

Всем участникам предоставляются специальные палки для скандинавской ходьбы. Участие — бесплатное. Записаться можно, позвонив по телефону.

Афиша мероприятий по скандинавской ходьбе

7 мая

10:00 — эколого-краеведческая экскурсия «Теплый Стан — крайний рубеж в обороне Москвы» в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (метро «Теплый Стан», улица Академика Виноградова, д. 12). Телефон +7 (495) 336-35-38.

12:00 — экомарафон «Скандинавские прогулки в Измайлово» (метро «Измайловская», Измайловский лесопарк, входная группа «Белочка», вход в парк с 5-й Парковой улицы; Измайловский проспект, д. 56). Телефон +7 (499) 367-89-18; адрес электронной почты skorodumovPV@eco.mos.ru.

12:00 — обзорная экскурсия «На тропинках Битцевского леса» с элементами скандинавской ходьбы в экоцентре «Битцевский лес» (метро «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Телефон +7 (916) 306-56-50; адрес электронной почты epts-bittsles@eco.mos.ru.

14 мая

10:00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе с обзорной экскурсией «Экомаршрут» в Бирюлевском дендропарке (метро «Царицыно», Липецкая улица, д. 5а). Телефон +7 (499) 782-78-23.

11:00 — плоггинг «Чистый май» в ландшафтном заказнике «Тропаревский» (метро «Тропарево», Ленинский проспект, д. 162). Телефон +7 (495) 336-35-38.

12:00 — скандинавская суббота в природно-историческом парке «Битцевский лес» (метро «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, д. 1). Телефон +7 (495) 426-00-22.

12:00 — экскурсионная программа «Пернатые рассказы» (метро «Новогиреево», Свободный проспект, д. 2а, встреча у главного входа в Терлецкий лесопарк). Телефон +7 (495) 672-88-65.

14:00 — экскурсия с элементами скандинавской ходьбы «СкандиБитца» от экоцентра «Лесная сказка» (метро «Битцевский парк», 36-й километр МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Телефон +7 (499) 643-38-43.

21 мая

10:00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе с обзорной экскурсией «Экомаршрут» в Бирюлевском дендропарке (метро «Царицыно», Липецкая улица, д. 5а). Телефон +7 (499) 782-78-23.

11:00 — открытые уроки по скандинавской ходьбе в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (метро «Кузьминки», улица Кузьминская, д. 10, стр. 1). Телефон +7 (495) 377-35-93.

12:00 — экомарафон «Скандинавские прогулки в Измайлово» (метро «Измайловская», Измайловский лесопарк, входная группа «Белочка», вход в парк с 5-й Парковой улицы; Измайловский проспект, д. 56). Телефон +7 (499) 367-89-18; адрес электронной почты skorodumovPV@eco.mos.ru.

28 мая

11:00 — открытые уроки по скандинавской ходьбе в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» (метро «Кузьминки», улица Кузьминская, д. 10, стр. 1). Телефон +7 (495) 377-35-93.

12:00 — обзорная экскурсия «На тропинках Битцевского леса» с элементами скандинавской ходьбы в экоцентре «Битцевский лес» (метро «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Телефон +7 (916) 306-56-50; адрес электронной почты epts-bittsles@eco.mos.ru.

14:00 — экскурсия с элементами скандинавской ходьбы «СкандиБитца» от экоцентра «Лесная сказка» (метро «Битцевский парк», 36-й километр МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Телефон +7 (499) 643-38-43.

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