Новый корпус Центральной музыкальной школы построят в Москве в 2026 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Средний Кисловский переулок Карта всех событий

В 2026 году у Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства — появится новый корпус, который расположится в Среднем Кисловском переулке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

— Строительство позволит нам увеличить общую площадь учебного корпуса, создать оздоровительно-спортивный комплекс, помещения для проживания детей в общежитии на общей охраняемой территории Центральной музыкальной школы, — сказал ректор школы Валерий Пясецкий.

По данным ведомства, об открытии нового корпуса стало известно во время визита главы министерства Ольги Любимовой в Центральную музыкальную школу. Пясецкий рассказал, что новое здание возведут на месте аварийной двухэтажной постройки, которая пристроена к учебному корпусу.

Он добавил, что пристройку школе выделили бесплатно в 2018 году. Строительные работы начнутся в 2024 году, а завершатся в 2026-м, отмечается на сайте Минкульта.

До этого стало известно, что Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства школы, рассчитанной на 1,2 тысячи учеников, в деревне Ватутинки на территории ТиНАО.