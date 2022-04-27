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Глава Пентагона призвал не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО

Юлия Курганова

В мире
Глава Пентагона призвал не спекулировать на теме вступления Украины в НАТО
Фото: flickr/secdef

Украина в будущем может подать заявку на вступление в НАТО, но в настоящее время данный вопрос не находится на повестке дня и на нем не следует спекулировать. Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на пресс-конференции в ФРГ после консультаций с союзниками по вопросу поставок оружия Украине. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте Пентагона.

— В будущем, если будет возможность, я думаю, что Украина будет стремиться еще раз подать заявку на членство в НАТО. Но опять же, это, вероятно, немного в будущем, и спекуляции на этом этапе не очень полезны, — заявил он.

По мнению Остина, Альянс продолжит придерживаться политики «открытых дверей», но по отношению к Украине первоочередной задачей является завершение конфликта на территории страны. Пока же не нужно «строить догадки» относительно членства Украины в НАТО, подчеркнул глава Пентагона.

25 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что Киев не откажется от намерений вступления в НАТО и не уберет из Конституции соответствующие пункты.

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