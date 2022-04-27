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Синоптик прогнозирует заморозки ночью 28 апреля в столичном регионе

Араз Салехов

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Синоптик прогнозирует заморозки ночью 28 апреля в столичном регионе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве и области с четверга, 28 апреля, прогнозируют похолодание днем до плюс 8–12 градусов и солнечную погоду, ночью ожидаются заморозки. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Москва с четверга оказывается в зоне влияния циклона: давление повысится, будет прохладно, зато переменная облачность и много солнца. Температура будет ниже нормы на четыре градуса. В общем, до конца апреля и в первые дни мая будет солнечно, что, безусловно, замечательно, но будем поеживаться, — рассказал он.

Синоптик отметил, что похолодание принесет в регион ночные заморозки. В ночь на четверг температура опуститься до одного градуса ниже нуля, на пятницу — до четырех градусов мороза, на субботу и воскресенье — до минус двух градусов, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что в среду, 27 апреля, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–16 градусов тепла.

Помимо этого, эксперт рассказал, что погода в России в последнюю неделю апреля будет изменчивой, а в начале мая ожидать тепла тоже не стоит. По его словам, в первую половину последней недели апреля в центре европейской России и в Москве будет по-настоящему майская погода.

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