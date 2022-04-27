«Желтый» уровень погодный опасности объявили в Москве и области до вечера среды

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за сильного ветра до вечера среды, 27 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — с 9:00 до 21:00 27 апреля, — говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра отмечается, что такое же предупреждение будет действовать с 10:00 до 21:00 27 апреля в Подмосковье.

Также стало известно, что в среду, 27 апреля, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–16 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Помимо этого, эксперт рассказал, что погода в России в последнюю неделю апреля будет изменчивой, а в начале мая ожидать тепла тоже не стоит. По его словам, в первую половину последней недели апреля в центре европейской России и в Москве будет по-настоящему майская погода.