Тренер рассказал, как сформировать привычку заниматься спортом

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Чтобы занятия спортом стали хорошей привычкой, нужно начинать получать наслаждение от них. При этом не стоит обозначать для себя никаких конкретных целей. Об этом рассказал руководитель спортивного проекта Денис Помазной.

Он отметил, что если получать удовольствие от ежедневных занятий и положительные эмоции, то это может стать хорошей привычкой.

По его словам, человек, который занимается спортом на постоянной основе, получает моральную и психологическую разгрузку. Это помогает справиться со стрессом и проблемами, а также поддерживать себя в форме, передает РИАМО.

Помазной пояснил, что если человеку не приносят положительные эмоции спортивные занятия, то он скорее всего их забросит, найдет себе оправдание ничего не делать.

Накануне единая спортивная онлайн-платформа начала работать в Подмосковье. Она позволит жителям найти адреса всех стадионов, бассейнов, ледовых дворцов и записаться на занятия, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого руководитель спортивного проекта Денис Помазной назвал упражнения, которые офисные работники могут выполнять в течение дня. Он советует делать несколько упражнений из общеразвивающей подготовки, в них входят вращательные движения суставов, наклоны из стороны в сторону.