В Москве выберут лучшие спортклубы при школах и колледжах

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В Москве в рамках конкурса «Самый спортивный клуб» выберут лучшие спортклубы школ и колледжей города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Спортивные организации будут оценивать по количеству призовых мест по 27 видам соревнований, которые прошли в этом учебном году. Среди них «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», веселые старты, футбол, самбо, волейбол, баскетбол и многие другие. Победители конкурса получат кубки и дипломы соответствующих степеней.

— В Москве создано более 550 спортивных клубов в школах и колледжах. Каждый из них объединяет ребят, родителей, педагогов и тренеров. Они являются центрами притяжения и площадками, где школьники могут реализовать свои таланты и способности. Юные спортсмены тренируются и побеждают, — заявил директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Кроме того, в столице проходит конкурс «Лучший школьный спортивный клуб», созданный для выявления передового опыта физкультурно-спортивной работы. Жюри оценивает спортклуб по 19 критериям, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 апреля в столице прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.