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Эксперты дали советы, куда вложить сбережения, чтобы получить максимальную прибыль.

Основатель Video Inside Александр Мамичев считает, что сейчас самое подходящее время для покупки ценных бумаг крупнейших добывающих компаний с доминирующей долей на мировом рынке, но стоит учесть, что их финансовые показатели в этом году могут оказаться не слишком впечатляющими.

— В любом случае рынок рано или поздно восстановится, а современный мир не может развиваться без ресурсов, которые добывает наша страна, так что позиции этих компаний со временем будут расти, — отметил он в комментарии Life.ru.

Персональный брокер Тимур Баянов посоветовал создать диверсифицированный портфель инвестиций, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Это поможет снизить риски. Ключевые секторы для инвестирования — это энергетика, сырьевые товары и драгоценные металлы. Стоит выбирать акции стоимости, выплачивающие дивиденды, которые могут обеспечить доходность, опережающую инфляцию.

Что касается покупки валюты, то сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский советует продолжать покупать доллары по нынешнему курсу, так как в будущем он может вырасти до отметки в 90 рублей за доллар.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «ВМ» рассказал, как правильно делать сбережения.