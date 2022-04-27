Эксперты дали советы, куда вложить сбережения
Эксперты дали советы, куда вложить сбережения, чтобы получить максимальную прибыль.
Основатель Video Inside Александр Мамичев считает, что сейчас самое подходящее время для покупки ценных бумаг крупнейших добывающих компаний с доминирующей долей на мировом рынке, но стоит учесть, что их финансовые показатели в этом году могут оказаться не слишком впечатляющими.
— В любом случае рынок рано или поздно восстановится, а современный мир не может развиваться без ресурсов, которые добывает наша страна, так что позиции этих компаний со временем будут расти, — отметил он в комментарии Life.ru.
Персональный брокер Тимур Баянов посоветовал создать диверсифицированный портфель инвестиций, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Это поможет снизить риски. Ключевые секторы для инвестирования — это энергетика, сырьевые товары и драгоценные металлы. Стоит выбирать акции стоимости, выплачивающие дивиденды, которые могут обеспечить доходность, опережающую инфляцию.
Что касается покупки валюты, то сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский советует продолжать покупать доллары по нынешнему курсу, так как в будущем он может вырасти до отметки в 90 рублей за доллар.
До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «ВМ» рассказал, как правильно делать сбережения.