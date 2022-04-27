Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВС РФ поразили «Калибрами» ангары с иностранным оружием в Запорожье

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВС РФ поразили «Калибрами» ангары с иностранным оружием в Запорожье
Фото: depositphotos

Авиация воздушно-космических сил Российской Федерации за ночь с 26 на 27 апреля уничтожила 59 украинских военных объектов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российская армия поразила ракетами «Калибр» в Запорожье комбинаты ангара с поставленными западными странами Украине вооружениями.

Российские системы ПВО сбили 18 украинских БПЛА и ракету «Точка-У» рядом с Иличанкой.

Российская авиация за ночь также уничтожила более 120 националистов и 35 единиц броневой техники ВСУ.

В общей сложности российские войска в течение нанесли удары по 573 целям на Украине, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Спецоперации Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте