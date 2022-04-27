ВС РФ поразили «Калибрами» ангары с иностранным оружием в Запорожье

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Авиация воздушно-космических сил Российской Федерации за ночь с 26 на 27 апреля уничтожила 59 украинских военных объектов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также российская армия поразила ракетами «Калибр» в Запорожье комбинаты ангара с поставленными западными странами Украине вооружениями.

Российские системы ПВО сбили 18 украинских БПЛА и ракету «Точка-У» рядом с Иличанкой.

Российская авиация за ночь также уничтожила более 120 националистов и 35 единиц броневой техники ВСУ.

В общей сложности российские войска в течение нанесли удары по 573 целям на Украине, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.