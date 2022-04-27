Врач перечислила продукты, которые помогут сохранить стройную фигуру

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Существует ряд продуктов, которые помогают создать идеальное тело. Специалист по кардиометаболическим заболеваниям Гретхен Циммерман перечислила продукты, способствующие снижению жировых отложений.

Специалист рекомендовала на первый прием пищи есть омлет, тост из авокадо или яйца-пашот. Такие продукты благотворно влияют на мышцы и весь организм в целом. Яйца содержат много белка, витамины А, Е, Д и К, холин, железо, цинк, марганец.

Также стоит включить в рацион кешью и фасоль. Орехи богаты магнием, который контролирует потребление жиров и углеводов. В фасоли много белка и клетчатки, что помогает уменьшить количество жировых отложений в области талии.

Доктор Циммерман также рекомендовала уделить внимание ягодам. В них содержится мало калорий и обладают свойствами антиоксиданта, а содержащаяся в них глюкоза не влияет на повышение сахара в крови, передает Nation News.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты нужно есть на завтрак.