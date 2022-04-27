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Народный календарь. Чего нельзя делать 28 апреля, чтобы не болели зубы

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 28 апреля, чтобы не болели зубы
Фото: pixabay.com

В народном календаре дата получила название Пудов день, Пуд, Святой Пуд. Православная церковь 28 апреля почитает апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда

Запрещается ломать в этот день ветки рябины. Если кто-то решится проигнорировать данный запрет, то этот человек будет страдать от невыносимой зубной боли, избавиться от которой он сможет лишь после того, как погрызет рябиновую ветвь. При этом ветку нельзя срывать с дерева.

Запрещается делиться сокровенным, даже если вы общаетесь с близкими людьми, в противном случае об этом узнают и другие. Лучше держите все в тайне.

Запрещено переносить пчел с места зимовки в улей. Если нарушить данный запрет, то случится неприятное событие, которое может полностью изменить жизнь в худшую сторону.

Не рекомендуется в этот день вытряхивать матрасы и подушки, иначе вы вытрясете свое счастье. Если сменить постельное белье, то это лишь принесет вам счастье. Поэтому лучше займитесь этим.

Нельзя в этот день никому в долг давать, согласно приметам, этот долг не вернут.

Приметы погоды:

Пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.

Грачи играют — к хорошей погоде.

Днем жарко, ночью прохладно — к теплому и солнечному дню.

Если днем ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака, то погода изменится, возможен дождь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 28 апреля, чтобы не болели зубы

Именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Федор.

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