Мужчина, три года насиловавший падчерицу и ее подругу, предстанет перед судом

Фото: СК РФ

Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с 2019 по 2022 год мужчина неоднократно совершал развратные действия по отношению к несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Еще одной его жертвой стала подруга девочки.

Нарушитель уже задержан, ему предъявлены обвинения по двум статьям «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия, совершенные в отношение двух или более лиц».

Иванова подчеркнула, что следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу.

15 апреля стало известно, что очередной жертвой многолетнего насилия стала несовершеннолетняя жительница Ново-Переделкина. С ноября 2018 года по апрель 2022 года сожитель матери угрожал девочке побоями и неоднократно подвергал надругательствам.

Спустя несколько лет подросток все же поделилась со взрослыми всем, что с ней случилось. Те обратились в правоохранительные органы.