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Группа лингвистической поддержки Службы 112 приняла более тысячи вызовов за два года

Георгий Соланович

Город
Группа лингвистической поддержки Службы 112 приняла более тысячи вызовов за два года
Фото: Pexels

Группа лингвистической поддержки Службы 112 приняла более тысячи вызовов за два года работы. Об этом сообщили в городском хозяйстве Москвы в среду, 27 апреля.

Вызовы на 18 иностранных языках принимают только опытные операторы, прошедшие специальное обучение и способные различать акценты и смеси языков.

Изначально трубку снимает обычный оператор. Если он понимает, что абонент говорит на иностранном языке, специалист переключает его на группу лингвистической поддержки. Затем оператор-переводчик уточняет, говорит ли звонящий по-английски.

— Если звонящий не понимает вопроса, оператор перечисляет названия других языков и по реакции абонента понимает, переводчиков какого языка подключить к конференции, — пояснили в городском хозяйстве Москвы.

В Telegram-канале комплекса заключили, что чаще всего иностранцы звонят в Службу 112 по бытовым вопросам.

22 апреля сообщалось, что спасатели и пожарные, которые принимали участие в учениях в Москве, отработали действия по ликвидации природных пожаров.

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