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Гепатолог назвал возможные причины вспышек гепатита в 12 странах

Ирина Игнатенко

Общество
Гепатолог назвал возможные причины вспышек гепатита в 12 странах
Фото: pixabay.com

Гепатолог Петр Ткаченко рассказал о причинах вспышек гепатита в разных странах мира.

По словам врача, заболевание гепатитом может иметь разную природу.

— Гепатиты бывают разные, вирусные и аутоиммунные гепатиты, причин много. Может быть алкогольные или токсический фактор, например, лекарственный, может быть вирусный фактор. Я слышал, что это дети до 16 лет, у них острый гепатит. Мое предположение, что это какой-то вирусный гепатит, который на сегодняшний день пока нам не известен, — отметил специалист в комментарии «Невским новостям».

Гепатолог отметил, что возможно произошла мутация существующего ранее вируса. Он подчеркнул, что эпидемиологи, вирусологи в настоящее время должны определить пути распространения инфекции, выяснить, каким образом она передается, чтобы снизить число заражений.

По сообщениям ВОЗ, около 170 случаев острого гепатита неизвестного происхождения зафиксировано у детей в 12 странах мира. Из всех случаев 114 пациента находятся в Великобритании, передает Nation News.

До этого врачи рассказали «Вечерней Москве», как не пропустить гепатит у ребенка. Его симптомы напоминают обычную кишечную инфекцию: рвота, боль в животе и диарея. Однако при тяжелых формах заболевания некоторым юным пациентам понадобилась даже трансплантация печени.

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