Московские врачи вылечили от коронавируса 537 человек за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили еще 537 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона человек. За последние сутки в городе выявлено 760 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 180 москвичей.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 100 человек, скончались от ковида 16 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Также стало известно, что за прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 7705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от ковида скончались 163 гражданина, еще 2986 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 11 477 человек.

Помимо этого, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.

По его словам, в настоящее время наибольший всплеск случаев COVID-19 наблюдается в КНР, Корее, Гонконге, Новой Зеландии и Австралии. Там зарегистрированы новые вариации «омикрона» — BA.4 и BA.5.