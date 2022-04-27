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Диетолог Соломатина предупредила об опасности чрезмерного потребления овсянки

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина предупредила об опасности чрезмерного потребления овсянки
Фото: Depositphotos

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чрезмерное потребление овсянки может привести к выведению полезных веществ из организма.

Она посоветовала есть овсянку не чаще трех раз в неделю.

— Фитиновая кислота, которая содержится в овсянке, очень хорошо выводит все полезные вещества. Она может выводить как элементы, содержащиеся в самой овсянке, так и микроэлементы из тех продуктов, которые мы с ней едим, — отметила она в комментарии Москве 24.

Специалист также добавила, что лучше употреблять не кашу быстрого приготовления, продукт необходимо варить. Такая овсянка не разрушает сосуды и не приводит к набору лишнего веса.

Отказаться от овсянки стоит людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Дело в том, что в овсянке содержится большое количество клетчатки, она может оказывать раздражающее действие и вызывать разные неприятные ощущения, метеоризм, колики.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты нужно есть на завтрак.

Елена Соломатина овсянка Продукты
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