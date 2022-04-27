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Москвичам объяснили значение табличек с буквами на фасадах домов

Георгий Соланович

Город
Москвичам объяснили значение табличек с буквами на фасадах домов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Буквы латинского алфавита на фасадах домов Москвы означают класс энергоэффективности. Фотография с буквой E на стене здания на Ухтомской улице появилась в группе «Лефортово» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи социальной сети поинтересовались, что означает данная буква и есть ли другие обозначения.

— Чтобы понять, сколько энергоресурсов потребляет здание, специалисты определили девять классов: А++, А+, А, B, C, D, E, F и G. От этого зависит размер потраченных ресурсов на работу дома и размер коммунальных платежей, — объяснил один из столичных жителей в комментариях к публикации.

G — самый низкий класс. Значит, дома класса E также имеют невысокую энергоэффективность и теряют до 25 процентов тепла, предположили пользователи.

31 марта сообщалось, что небоскреб Grand Tower, находящийся в деловом центре «Москва-Сити», переименовали в Moscow Towers. Высота здания составляет 284 метра, а площадь — 400 тысяч квадратных метров. Moscow Towers объединяет две башни, образующие букву «м», которая символизирует Москву.

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