Bloomberg: 10 покупателей газа из Европы открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях

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Десять европейских покупателей газа к настоящему моменту уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты голубого топлива в рублях. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна и местная нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. В этот же день стало известно, что российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.