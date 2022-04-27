Собянин утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортсооружений в парках Москвы

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 27 апреля, по просьбам предпринимательского сообщества утвердил меры поддержки владельцев аттракционов и спортивных сооружений в парках города.

— Правительство Москвы утвердило комплекс мер поддержки владельцев некапитальных сооружений. В первую очередь принятое решение позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию некапитальных объектов отдыха и развлечений в городских парках, — пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Так, поддержку получат предприниматели, во владении которых находятся площадки автомобильных школ, пункты техобслуживания и ремонта ТС, плоскостные парковки, спортивные, игровые, детские площадки, площадки для отдыха граждан и дрессировки собак, спортивные сооружения, пункты проката инвентаря, фонтаны, аттракционы, веревочные парки, батуты, тиры, контактные зоопарки и лектории.

В постановлении мэра города также отмечается, что договоры на размещение некапитальных объектов, срок исполнения обязательств по которым истекает до 31 декабря 2022 года, продлеваются еще на один год без проведения торгов. Более того, размер обеспечительных платежей по договорам на размещение некапитальных объектов в 2022 году теперь не должен превышать месячного платежа.

— Владельцы некапитальных объектов получают отсрочку по оплате за второй квартал 2022 года до 31 декабря этого года, — отмечается в документе.

До этого Собянин объявил об автоматическом продлении статусов промышленных комплексов и технопарков. Предприятия и организации, имеющие указанный статус, освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней заработной платы, объем выручки, инвестиций и ряд других).