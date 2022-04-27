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Эндокринолог дала советы, как избежать осложнений при диабете

Анна Михалюк

Общество
Эндокринолог дала советы, как избежать осложнений при диабете
Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как сохранить здоровье при диабете и не дать развиться болезням почек.

— Одно из самых опасных осложнений диабета — диабетическая нефропатия, когда при высоких сахарах происходит поражение сосудов почек. В норме они работают как очистительная станция кровотока и выводят продукты обмена, токсины и все вредные вещества, сохраняя белки, витамины и друге вещества в организме. При повреждении сосудов в мочу проскакивают вещества, которые должны оставаться, в том числе белки, сахара и витамины, — объяснил эксперт.

Нормальный показатель сахара крови — до восьми миллимоль на литр. При повышении до 9 миллимоль начинает повреждаться эндотелий. 10 миллимоль — это красная линия, выше которой сахар активно повреждает сосуды.

— В результате можно прийти к гемодиализу, что ухудшает качество жизни и занимает много времени, или пересадке почки, но намного проще сохранить здоровье органа, — отметила доктор.

Главное, на что нужно обратить внимание — это питание. Почки не любят перегрузку солью и белком, поэтому продукты из магазинов спортивного питания нужно употреблять с осторожностью. Второй важный момент — это водный режим. В среднем человеку в сутки требуется 2-4 литра любой жидкости в сутки.

— На чистую воду должно приходиться 50 процентов от всей жидкости в сутки. Пить воду нужно регулярно в течение дня. Если есть гипертония, то нужно подобрать лекарства и вернуть давление в норму, — порекомендовала врач.

Эндокринолог назвала самые распространенные ошибки для снижения веса, среди которых перегруз молочными продуктами, чрезмерное употребление фруктов и другие.

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