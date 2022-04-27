Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Серпуховско-Тимирязевская линия Карта всех событий

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановили и ввели в график. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение составов на данном участке не осуществляется из-за инцидента с человеком на путях.

Также в дептрансе уточнили, что нет движения от «Владыкино» до «Савеловской», при этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ведении тоннелепроходки на Рублево-Архангельской линии метро. По его словам, в процессе строительства щиты пройдут над тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Хорошевской» до «Народного ополчения», под Звенигородским шоссе и эстакадой съезда на ул. Мневники, а также вблизи храма Александра Невского.