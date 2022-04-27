Расписание поездов изменится в выходные на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях

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В выходные дни на втором направлении Московских центральных диаметров (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание поездов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, в ночь с 1 на 2 мая после 0:20 не будет движения между Стрешнево и Курской, а 2–3 мая поезда не будут ходить между Рижской и Курской. Кроме того, интервалы между поездами увеличатся, а часть составов поедет укороченным маршрутом от и до станций Тушинская, Стрешнево, Красный Балтиец, Рижская и Курская.

— Эти изменения нужны для развития участка Курская — Каланчевская и строительства станции Марьина Роща D2. Время выбрано неслучайно — в выходные пассажиров на диаметрах и пригородных линиях намного меньше. График движения на МЦД можно посмотреть в приложениях «Метро Москвы», «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте перевозчика, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 30 апреля по 4 мая на МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание поездов. В период с 3:00 до 3:00 поезда не будут останавливаться на Тестовской и Беговой станциях, увеличатся интервалы. Также будет отменена часть маршрутов, а часть в направлении от и до Савеловского вокзала поедет укороченным путем.