РФ вводит ограничения в отношении 287 членов Палаты общин парламента Британии

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Россия вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В министерстве уточнили, что Россия продолжит расширять британский «стоп-лист» с персональными ограничениями.

В МИД добавили, что граждане Великобритании, которые попали в «стоп-лист», участвовали в учреждении санкций против России. Теперь въезд на территорию РФ для них закрыт, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Дипломатические отношения Москвы начали портиться с некоторыми странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.