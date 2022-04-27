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Отец погибшей в Лоо шахматистки рассказал о ее любви к животным

Ирина Игнатенко

Происшествия
Отец погибшей в Лоо шахматистки рассказал о ее любви к животным
Фото: Pexels

Погибшая в Сочи двенадцатилетняя шахматистка ухаживала за бездомными животными и умела обращаться с собаками. Об этом «360» рассказал ее отец.

По его словам, девочка была всеобщей любимицей, успешно занималась шахматами, выступала за Центральную спортивную школу Энгельса. Недавно она стала победительницей в областных соревнованиях первого этапа Детского кубка Саратовской области в категории до 15 лет. На детское первенство России по шахматам в Лоо она отправилась вместе с мамой.

Отец погибшей добавил, что девочка очень любила животных, помогала бездомным щенкам. Дома у семьи также были животные.

Тренер Саратовской шахматной федерации Павел Лобач добавил, что девочка была очень талантливой. Она готовилась к турниру по интернету из-за коронавирусных ограничений. Еще до пандемии, четыре года назад, она стала чемпионкой области, передает RT.

Накануне прокуратура Лазаревского района Сочи сообщила, что в Лоо погибла участница турнира по шахматам. В свободное от соревнований время девочка вышла погулять, увидела через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой щенят и перелезла их покормить. Там на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.

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