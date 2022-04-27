В Москве прошел конкурс мастерства фельдшеров скорой и неотложной помощи

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Победу в ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» одержал Александр Дибров — фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Второе место занял Александр Джимбеев, фельдшер 44-й подстанции. А третье место присуждено Андрею Кузнецову, фельдшеру 24-й подстанции.

— Городской конкурс на звание лучшего фельдшера скорой и неотложной помощи проходит в столице с 2006 года и за это время он стал доброй традицией для фельдшеров московской скорой. В нашей службе работают профессионалы, способные на высочайшем уровне выполнять поставленные перед ними задачи и оперативно принимать нестандартные и спасающие жизни решения, — отметил Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова ДЗМ.

Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» среди фельдшеров — это площадка, в рамках которой профессионалы показывают высокую мотивацию и компетенции фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи: ответственность, самоконтроль и готовность к быстрому принятию нестандартных решений. Фельдшеры отвечали на теоретические вопросы и демонстрировали практические навыки при решении профессиональной задачи в смоделированной клинической ситуации.

— Я работаю на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова 17 лет. И конечно, думал и планировал участвовать в конкурсе, но, наверное, как и многие мои коллеги, все никак не мог решиться, поскольку участие в таком престижном мероприятии требует особенной подготовки и знаний. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, когда решился участвовать, дал себе слово: если выйду в финал, то сделаю предложение своей девушке. Мы работаем вместе на одной подстанции. И для меня это было большой радостью и одновременно честью сделать предложение руки и сердца прямо со сцены в финале городского конкурса «Лучший фельдшер», — сообщил Александр Дибров, победитель конкурса.

Городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» организован Департаментом здравоохранения города Москвы совместно с правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей в рамках системы социального партнерства города Москвы.