Диетолог перечислил продукты, которые помогут поднять настроение

Фото: Unsplash

Настроение человека напрямую зависит от количества нейротрансмиттеров в организме, и их уровень можно сбалансировать с помощью определенных продуктов. Об этом рассказал врач-диетолог Александр Андреев.

По словам специалиста, хорошее настроение помогут поддержать такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, поскольку они являются источником витамина B12. Также стоит включить в рацион морскую капусту. Она содержит большое количество витаминов группы B, они помогают в работе надпочечников: за счет сбалансированного уровня адреналина можно будет забыть об излишней усталости и плохом настроении.

Поднять настроение помогут бананы. В этих фруктах содержится фосфор, калий, магний и железо. Но самое главное преимущество этих фруктов — триптофан, который организм человека и переработает в серотонин. Данное вещество также содержится в овсянке, гречневой каше, передает Life.ru.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты нужно есть на завтрак.