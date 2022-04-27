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Диетолог перечислил продукты, которые помогут поднять настроение

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислил продукты, которые помогут поднять настроение
Фото: Unsplash

Настроение человека напрямую зависит от количества нейротрансмиттеров в организме, и их уровень можно сбалансировать с помощью определенных продуктов. Об этом рассказал врач-диетолог Александр Андреев.

По словам специалиста, хорошее настроение помогут поддержать такие продукты, как мясо курицы, говядина или свинина, поскольку они являются источником витамина B12. Также стоит включить в рацион морскую капусту. Она содержит большое количество витаминов группы B, они помогают в работе надпочечников: за счет сбалансированного уровня адреналина можно будет забыть об излишней усталости и плохом настроении.

Поднять настроение помогут бананы. В этих фруктах содержится фосфор, калий, магний и железо. Но самое главное преимущество этих фруктов — триптофан, который организм человека и переработает в серотонин. Данное вещество также содержится в овсянке, гречневой каше, передает Life.ru.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты нужно есть на завтрак.

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