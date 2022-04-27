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Синоптик предупредил жителей Подмосковья о весенних заморозках

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик предупредил жителей Подмосковья о весенних заморозках
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В четверг Москву и Московскую область ждет значительное похолодание, что вызовет в Подмосковье заморозки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, по области заморозки составят от минус одного до минус четырех градусов. При этом осадков не ожидается.

— Но самое главное – то, что осадков при этом не будет. Они не просто выполнили, но и перевыполнили норму апреля. По-моему, 180-190 процентов нормы – это вполне достаточно, чтобы запастись влагой не первую половину летнего сезона, — отметил синоптик в комментарии «Радио 1».

По прогнозам синоптиков, с 1 мая в регионе начнется потепление, температурные показатели постепенно вернутся к отметке в 18 градусов тепла. 1 мая, скорее всего, осадков не будет, температура в дневные часы составит примерно плюс двенадцать градусов. Со 2 мая температурные показатели будут на отметке в 15-18 градусов тепла.

Метеоролог добавил, что такие погодные качели характерны для мая в средней полосе.

24 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках. По словам синоптика, последняя неделя апреля будет изменчивой. В начале мая ждать тепла не стоит.

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