Стало известно, сотрудники каких сфер чаще получают зарплату «в конверте»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил отношение россиян к зарплатам «в конверте» и узнать, сотрудникам каких сфер чаще всего платят неофициально. В опросе приняли участие 1780 жителей страны, передает издание «Вести Подмосковья».

Сообщается, что 58 процентов россиян не одобряют неофициальную зарплату, так как в этом случае снижается сумма пенсионных накоплений, чаще происходят задержки в выплатах. Примерно 25 процентов негативно относятся к тому, что работодатель избегает уплаты налогов.

Но есть и те, кого устраивает зарплата «в конверте». Частично зарплату в конверте получают 21 процент респондентов. Полностью неофициально зарплату получают 6 процентов опрошенных.

Чаще всего неофициальную зарплату получают сотрудники продаж (24 процента), представители сферы услуг (16 процентов), строители и рабочий персонал (16 процентов), представители розничной торговли (12 процентов).

Сообщается, что в этом году выросло общее число людей, получающих неофициальную зарплату.

О том, какие профессии предпочитают молодые специалисты, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.