Названы пять женских имен, чьи обладательницы вечно «пилят» мужчин

Фото: Pexels

Названы пять женских имен, обладательницы которых чаще всего «едят мозги» своих партнеров.

Первое имя в списке — Эвелина. Обладательницы такого имени привыкли манипулировать, критиковать и указывать. Им важно видеть, что они имеют огромное значение для любого мужчины, который им близок.

Далее в списке идет Кира. Для нее чрезвычайно важны семейные отношения, но дело в том, что она слишком увлекается мнимой помощью и советами в адрес возлюбленного.

Женское имя Вероника также вошло в этот список. Его обладательницы — это, как правило, девушки с тяжелым характером. Вероника постоянно недовольна состоянием дел и своим статусом, а в ее глазах вся вина за это лежит на муже.

Далее идут Татьяны, которые искренне любят избранника, но инстинктивно говорят ему гадости. В этом весь парадокс этого имени: его хозяйка чаще всего обладает достаточно легким характером, но ее пожелания в отношении партнера нередко принимают форму критики.

Заканчивает список Александра. Это имя настоящей начальницы и карьеристки. Она привыкла всем управлять, обычно имеет достаточно высокую должность и транслирует свой навык управленца на личную жизнь, передает Life.ru.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, за представителями которых скрываются настоящие альфонсы. Например, мужчины, рожденные под созвездием Близнецов, имеют тягу к жизни «на широкую ногу». Они вечно рискуют, тратят все свои деньги и развлекаются.