Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Аналитик рассказал, чем обернется для Польши отказ от российского газа

Ирина Игнатенко

Экономика
Аналитик рассказал, чем обернется для Польши отказ от российского газа
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Отказ от газа из России может дорого обойтись Польше. Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

— В случае неудачи поляков сначала ждут стремительный рост цен и свет «по часам», а в конце концов — полный развал экономики, холод и голод, поскольку от удобрений и от польского сельского хозяйства тоже ничего не останется, — сказал эксперт в комментарии ФАН.

По словам эксперта, пока Польша рассчитывает на запасы газа, которые имеются в хранилищах. Также планируется достроить к концу года газопровод Baltic Pipe из Норвегии и наладить поставки СПГ из Литвы. Но, как отмечает Голубев, далеко не факт, что подобные планы будут реализованы в условиях растущего дефицита топлива на мировом рынке.

26 апреля государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG получила от Газпрома уведомление о полной приостановке поставок газа на территорию страны со среды, 27 апреля. Ранее компания отказалась оплачивать поставки газа в рублях, передает издание argumenti.ru.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.

Польша Россия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте