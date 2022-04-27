Аналитик рассказал, чем обернется для Польши отказ от российского газа

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Отказ от газа из России может дорого обойтись Польше. Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

— В случае неудачи поляков сначала ждут стремительный рост цен и свет «по часам», а в конце концов — полный развал экономики, холод и голод, поскольку от удобрений и от польского сельского хозяйства тоже ничего не останется, — сказал эксперт в комментарии ФАН.

По словам эксперта, пока Польша рассчитывает на запасы газа, которые имеются в хранилищах. Также планируется достроить к концу года газопровод Baltic Pipe из Норвегии и наладить поставки СПГ из Литвы. Но, как отмечает Голубев, далеко не факт, что подобные планы будут реализованы в условиях растущего дефицита топлива на мировом рынке.

26 апреля государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG получила от Газпрома уведомление о полной приостановке поставок газа на территорию страны со среды, 27 апреля. Ранее компания отказалась оплачивать поставки газа в рублях, передает издание argumenti.ru.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что следующими странами, в которые перестанут поставлять российский газ, могут стать Чехия и Словакия.