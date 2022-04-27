СК установил причастных к созданию биолабораторий на Украине граждан США

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) установил причастных к созданию биолабораторий на Украине, в их числе оказались представители Пентагона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 апреля.

— Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия, их финансирования зарубежными государствами, в частности США, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после анализа обнаруженных документов СК удалось точно определить круг лиц, связанных с военно-биологической деятельностью на Украине. Среди них были представители не только Министерства обороны США, но также и американских компаний-подрядчиков.

До этого представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что российские эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты выявили должностных лиц, принимающих участие в создании компонентов биологического оружия в лабораториях на Украине. При этом он отметил, что в число этих лиц входят руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также основных компаний — подрядчиков ведомства.

17 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. Опубликованный документ от 6 марта 2015 года подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании биолабораторий, занимающихся созданием соответствующего оружия, на Украине.