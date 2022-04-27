Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новая выделенная полоса появилась на западе Москвы

Антон Махов

Город
Новая выделенная полоса появилась на западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Новопеределкинская улица Карта всех событий

Новая выделенная полоса заработала на Новопеределкинской улице. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За сутки более 13 тысяч пассажиров, которые пользуются четырьмя городскими маршрутами, будут проезжать этот участок быстрее, а всего в год можно экономить до шести часов. Введение новой полосы, как подчеркивается, всегда снижает число аварий на участке на 15–25 процентов. На сегодняшний день в Москве действуют 97 выделенных полос, передает дептранс.

До этого сообщалось, что в 2022 году в городе введут 30 километров новых выделенных полос для общественного транспорта. Прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан, особенно в холодное время.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах столицы в области транспорта. По его словам, в 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023-го — в 2024-м в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире.

Транспорт Западный административный округ (ЗАО) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте