Новая выделенная полоса появилась на западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Новопеределкинская улица Карта всех событий

Новая выделенная полоса заработала на Новопеределкинской улице. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За сутки более 13 тысяч пассажиров, которые пользуются четырьмя городскими маршрутами, будут проезжать этот участок быстрее, а всего в год можно экономить до шести часов. Введение новой полосы, как подчеркивается, всегда снижает число аварий на участке на 15–25 процентов. На сегодняшний день в Москве действуют 97 выделенных полос, передает дептранс.

До этого сообщалось, что в 2022 году в городе введут 30 километров новых выделенных полос для общественного транспорта. Прибытие автобусов и электробусов вовремя очень важно для горожан, особенно в холодное время.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах столицы в области транспорта. По его словам, в 2022 году замкнется Большая кольцевая линия метро, в конце 2023-го — в 2024-м в Москве будет работать самое большое метрокольцо в мире.