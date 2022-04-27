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Библиотека № 29 пригласила москвичей на праздничный концерт ко Дню Победы

Лейла Алиева

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Библиотека № 29 пригласила москвичей на праздничный концерт ко Дню Победы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 50к1 Карта всех событий

Библиотека № 29 в САО пригласила горожан на праздничный концерт ко Дню Победы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Творческий коллектив клуба старшего поколения «Я — человек» представляет праздничную программу, посвященную Дню Победы. В концертной программе прозвучат песни известных советских и российских композиторов, песни военных лет. Песни о любви, Родине, защитниках Отечества и тружениках тыла станут основной темой праздничного концерта, — отмечается в сообщении.

Кроме того, участники концерта расскажут свои истории военного и послевоенного детства, а также вспомнят обо всех, кто подарил людям мирное небо и жизнь. Также в здании организована выставка книг о Великой Отечественной войне, которая отражает ее вехи и описывает биографии героев, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 30 апреля стартует фестиваль «Московская весна», который будет посвящен Дню Победы. В столице подготовят мероприятия, связанные с историей страны.

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