Пытался успокоить: посадивший ребенка за руль таксист привлечен к ответственности

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Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В отделении ГИБДД мужчина объяснил, что его двухгодовалая дочь капризничала во время поездки. Чтобы успокоить ребенка, ему пришлось посадить ее к себе на колени.

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение требований ПДД к перевозке детей, а также за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Примечательно, что в этот момент в автомобиле находилась мать ребенка, отмечается в сообщении ведомства.

Проверку по факту публикации видео, в котором ребенок управляет автомобилем такси, Госавтоинспекция организовала 21 апреля.