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Швейцария запретила импорт угля и черной икры из России

Евгений Белоусов

В мире
Швейцария запретила импорт угля и черной икры из России
Фото: depositphotos

Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций Европейского союза против России, запретив импорт российского угля. Об этом сообщили в пресс-службе швейцарского правительства в среду, 27 апреля.

— Новые меры включают запрет на импорт бурого угля, каменного угля и товаров, являющихся важным источником доходов для России, в частности древесины, цемента, морепродуктов и черной икры, — говорится в сообщении.

Дополнительные санкции также вступают в силу в финансовом секторе. Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под государственным контролем, будет запрещена, передает РИА Новости.

21 апреля стало известно, что правительство Великобритании расширило список российских товаров, на которые распространяются ограничения и запрет на импорт. Под запрет попали икра, изделия из дерева и серебро.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

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