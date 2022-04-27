Моравецкий заявил об устойчивости России к санкционному давлению

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Российская экономика успешно справляется с наложенными на нее западными санкциями. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 27 апреля.

— Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями, — признался политик.

По словам Моравецкого, Польша из-за этого старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов. Политик также призвал страны Евросоюза не платить за российский газ в рублях и обложить пошлинами покупку российских энергоресурсов.

Кроме того, он предложил ввести специальный механизм пошлин на газ и нефть из России, а также ввести так называемые вторичные санкции. Таким образом, утверждает Моравецкий, российский бюджет понесет ощутимые потери, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что планы противников России удушить страну санкциями провалились — российская экономика сумела выстоять перед ними. Он отметил, что оппоненты давно вели экономическую войну против России и вводили все больше санкций, однако это не сработало и Россия не посыпалась под ударом санкций.

Поэтому сейчас нужно не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять индустриальный суверенитет РФ, а также ее лидерство.