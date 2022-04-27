Депутат МГД Козлов: Цифровизация ЖКХ помогает повышать качество услуг для потребителя

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Цифровизация ЖКХ помогает модернизации отрасли и улучшению качества услуг для потребителя. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Сегодня 97,5 процента жителей столицы пользуются городскими цифровыми сервисами. Развитие цифровой экосистемы Москвы, цифровизация в сфере жилищно-коммунальных услуг — это процессы, которые идут не первый год, и изменения в отрасли уже заметны. По статистике, большинство коммунальных аварий приходится на системы водоснабжения, и система smart-ЖКХ, которая внедряется в Москве, позволила выявлять проблемные, потенциально аварийные участки в режиме реального времени, что позволяет модернизировать, ремонтировать сети именно там, где это необходимо, — отметил парламентарий.

По его словам, цифровизация помогает отслеживать шаблоны потребления, и если где-то оно возрастает, то такое не остается незамеченным. Повышенный расход может быть индикатором аварии, протечки, а поступающие данные проверяются оперативно, без ожидания сигналов от потребителей.

В столице также развиваются и цифровые сервисы, направленные на удобство потребителя. Например, в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» запущен сервис, который позволяет узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что за 2021 год с помощью онлайн-сервиса «Вызов мастера» удалось решить более 80 тысяч вопросов горожан в сфере ЖКХ. В большинстве своем москвичи обращались за помощью в связи с неисправностью освещения в подъезде: таких заявок за год было около 15 тысяч.