Конкурсы по профилактике ДТП с участием детей пройдут в Москве

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной проведет конкурсы, направленные на профилактику аварий с участием детей. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Так, с 25 апреля по 25 мая пройдут конкурсы, посвященные Всемирному дню изобретения трамвая. Дети от 3 до 16 лет смогут принять участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Трамвайный бум», а от 5 до 10 лет — в конкурсе стихов и песен о трамвае «Азбука трамвая».

Кроме того, для детей от 7 до 18 лет пройдет всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись трамвая!». До 10 мая дети от 6 до 16 лет смогут подать заявку на конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика весенних дорог».

Отмечается, что конкурсы проводятся с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

До этого стало известно, что свыше двух тысяч московских школьников побывали на интерактивных занятиях по правилам дорожного движения. Занятия для учащихся московских школ были организованы в двух форматах: стационарном (проходят, как правило, в помещениях образовательных учреждений, например, в спортивных залах) и мобильном (проходят на базе специально оборудованного транспортного средства). Детей от пяти лет, их родителей и педагогов обучали безопасному поведению в транспортной среде.