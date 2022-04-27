Финляндия решила не платить в рублях за газ из России

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Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях. Об этом сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в среду, 27 апреля.

— Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи, — сказала чиновник.

По словам Туппурайнен, министры договорились об этом еще в начале апреля. Она уточнила, что такое решение согласуется с позицией Еврокомиссии (ЕК), согласно чему платежи за газ в рублях не должны производиться, поскольку это нарушает действующие контракты. Правительственная позиция доведена до финской государственной газовой компании Gasum, передает ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна и местная нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. В этот же день стало известно, что российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.