Минобороны России сообщило о сбитом украинском Ми-24 в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Российская армия уничтожила украинский Ми-24 над Харьковской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 27 апреля.

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, — сказал генерал.

По словам Конашенкова, всего за время проведения специальной операции на Украине российская армия уничтожила 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, говорится в сообщении.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.