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В Германии указали на главную ошибку США на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Германии указали на главную ошибку США на Украине
Фото: Pixabay

Несмотря на все усилия канцлера Германии Олафа Шольца, США продолжают поставлять оружие Украине, приближая третью мировую войну. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Telepolis Берндт Мюллер в среду, 27 апреля.

Публицист вспомнил слова Шольца о том, что Берлин прилагает все усилия для предотвращения третьей мировой войны. Однако недавно на базе ВВС США прошло совещание с участием более 40 стран.

На встрече обсуждалась военная помощь Украине, а министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности поставить Киеву танки. Мюллер заметил, что на этом фоне речи Шольца о стремлении к недопущению третьей мировой войны звучат слишком сомнительно и неправдоподобно, передает РИА Новости.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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