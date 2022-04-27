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Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств

Евгений Белоусов

Общество
Путин поручил внедрить единый реестр назначений лекарств
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить внедрение единого федерального реестра назначений лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 27 апреля.

— Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению и лекарственного обеспечения населения, — говорится в сообщении.

Глава государства также поручил внедрять дистанционные технологии для предоставления врачами консультаций пациентам, в том числе страдающим хроническими заболеваниями, коррекции ранее назначенного лечения, а также формирования рецептов лекарств в форме электронных документов, передает РИА Новости.

До этого Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарств по параметрам применения, не указанным в инструкции по их медицинскому применению (офлейбл). Документ регулирует вопросы применения офлейбл-препаратов в лечении детей с тяжелыми заболеваниями.

Полномочиями по установлению перечня заболеваний и критериев соответствия наделят правительство России. Кроме того, предусматривается, что подросток, достигший совершеннолетия, может до 21 года продолжать лечение в детском центре, где оно было начато. Это необходимо для того, чтобы обеспечить непрерывность лечения заболевания, возникшего в детском возрасте.

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