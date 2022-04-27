Сотню учащихся Москвы наградили за лучшие бизнес-проекты

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Сто лучших учеников из числа школьников и студентов Москвы получили награды за бизнес-проекты. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба московского департамента образования.

Лучшие стартапы были отобраны в финале программы «MOS.МШУ», их авторы отправятся в летний бизнес-лагерь. Там они получат практические инструменты для старта и развития собственного бизнеса, сообщает ТАСС.

Суммарно было выбрано 30 лучших проектов, они получили статус резидентов «MOS.МШУ» и менторское сопровождение на один год. Выездной бизнес-лагерь будет работать этим летом.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о многочисленных победах москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников. По его словам, в общей сложности у школьников Москвы насчитывается 93 диплома.

Самое большое количество баллов среди 9-х и 10-х классов набрали Елизавета Хоретоненко и Марина Гурова из школы «Интеллектуал». Среди 11-х классов лучшим стал Артем Борисов из лицея «Вторая школа».