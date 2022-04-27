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США рассматривают включение РФ в список стран-спонсоров терроризма

Юлия Курганова

В мире
США рассматривают включение РФ в список стран-спонсоров терроризма
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

— Мы рассматриваем это. На мой взгляд, нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев, — заявил он на слушаниях в комитете сената.

Госсекретарь отметил, что вопросы есть в процессе соответствующего признания. Адвокаты в настоящее время изучают, как быть уверенными в том, что решение отвечает требованиям законодательства, уточнил Блинкен, передает ТАСС.

США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией. Такое мнение выразил журналист издания The New York Times Дэвид Сангер.

Он отметил, что в начале российской спецоперации на Украине американский президент Джо Байден заявлял о нежелании превращать ситуацию в столкновение Москвы и Вашингтона. При этом в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой».

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