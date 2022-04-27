По центру Херсона ВСУ нанесли удар из «Точки-У» и РСЗО «Ураган»

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Мощные взрывы прогремели в центре Херсона, около телецентра. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает корреспондент РИА Новости.

Он уточнил, что удары по городу наносились со стороны позиций украинских войск как минимум двумя ракетами «Точка-У» и несколькими РСЗО «Ураган», передает агентство.

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22 апреля сообщалось, что Россия получила полный список украинских диверсантов в Херсонской области. Российские силовые структуры получили всю информацию относительно всего кадрового состава управления Службы безопасности Украины по Херсонской области, в том числе о сотрудниках спецназа, которых киевский режим использует для организации диверсий.