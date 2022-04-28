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Автомобиль кортежа премьер-министра Армении насмерть сбил беременную женщину

Юлия Курганова

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Автомобиль кортежа премьер-министра Армении насмерть сбил беременную женщину
Фото: youtube.com

Машина из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбила беременную женщину в Ереване, позже она умерла в больнице. Об этом сообщил портал «Sputnik Армения».

Авария произошла во вторник, 26 апреля. Внедорожник Toyota Prado сбил 28-летнюю беременную женщину на улице Пароняна. Водитель не остановился, но потом все же вернулся на место происшествия.

В медицинском центре, куда доставили пострадавшую, отметили, что она была жива, когда ее привезли. Однако ее не удалось спасти.

В пресс-службе полиции сообщили, что женщину сбил автомобиль дорожной полиции. Виновника ДТП уже арестовали, им является командир офицерского отряда сопровождения дорожной полиции.

Отмечается, что Пашинян связался с отцом погибшей женщины и выразил соболезнования ему и родным, гарантировав объективное расследование случившегося, передает «Sputnik Армения».

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