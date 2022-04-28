В США приняли закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев

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Палата представителей Соединенных Штатов приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранных граждан на поддержку Украины, в том числе военную. Трансляцию заседания в среду, 27 апреля, вел телеканал C-SPEN.

Законопроект предусматривает возможность для США конфисковывать активы иностранцев, если средства были получены за счет поддержки российского руководства или незаконных действий. Арестованные активы могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь ее гражданам.

В тексте документа сказано, что американскому президенту Джо Байдену необходимо «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции США активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции».

Общая стоимость изъятых активов оценили в два миллиона долларов. Они включают и собственность российских энергетических компаний. Авторы законопроекта предлагают продать данные активы, а средства направить на помощь Украине.

Министр юстиции США Мерик Гарланд 26 апреля заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Украины.